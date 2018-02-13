تيلرسون: "عملية عفرين" تقوض من جهود محاربة "داعش" في شمال سوريا

صرح وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، أن "عملية عفرين" التي تنفذها القوات التركية في شمال غرب سوريا، تقوض الجهود لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، مشيرا إلى أنه سيسافر إلى أنقرة في وقت لاحق ليناقش مع الجانب التركي كيفية التركيز على محاربة "داعش".