جواسيس على "البرنامج الصاروخي" لصالح إسرائيل في قبضة الأمن الإيراني

وأضاف آباد بحسب الوكالة الإيرانية
"كان هدف الخلية جمع معلومات حول برنامج إيران الصاروخي.
"موضحا أن "أحد المتهمين يحمل ثلاث جنسيات إيرانية وأمريكية وبريطانية ومرتبط بشكل مباشر بجهاز المخابرات الإسرائيلي والأمريكي".
وأضاف أن بعض المتهمين اعترفوا بالقيام بزيارات متكررة إلى إسرائيل وبعضهم شارك في مؤتمر أمني واسع بحضور ضباط من الموساد الإسرائيلي.
وأكد مدعي عام طهران
"تم ضبط كاميرات ومقاطع تم تصويرها لمناطق حساسة في البلاد".
ولم يذكر دولت أبادي عدد المعتقلين أو تفاصيل إلقاء القبض عليهم، لكنه أكد أن "معلومات أخرى ستعرض على الإعلام في وقت لاحق".
وتتهم الولايات المتحدة إيران بتطوير برنامج للصواريخ الباليستية، فيما يمثل جانبا من توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران منذ وصول إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة والذي أكد أن تعامله مع إيران لن يكون في "مستوى الطيبة" ذاتها لسلفه باراك أوباما.
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