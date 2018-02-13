محادثات سرية لتحديد خليفة الملكة البريطانية

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية عن محادثات سرية يجريها مسؤولون كبار في دول "الكومنولث" لتحديد خليفة الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، في رئاسة الكومنولث بعد وفاتها.

© AFP 2018/ Pool/ Jonathan Utz الملكة إليزابيث وزوجها فيليب يحتفلان بعيد زواجهما "البلاتيني"

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" إنها أطلعت على أجندة أعمال قمة تعقدها مجموعة رفيعة المستوى من مسؤولي الكومنولث في لندن، وأنه وفقا لهذه الأجندة فإن نقاشات ستجري بشأن الطريقة التي تحكم بها المنظمة، ومناقشة "الاعتبارات الأوسع للإدارة"، غير أن مصادر قالت لـ"بي بي سي" إن هذا هو الاسم الرمزي لمسألة إيجاد خليفة بعد رحيل الملكة.





وتابعت "بي بي سي" أن "القضية حساسة إلى حد كبير لأن رئاسة الكومنولث ليست وراثية ولن تمر تلقائيا إلى أمير تشارلز عقب وفاة الملكة "، وأنه (الأمير) سيكون رئيسا لـ 15 دولة فقط فى الكومنولث من بين 53 دولة.





وأضافت الإذاعة أنه في الوقت الذي يفترض عدد كبير من مسؤولي الكومنولث أنه لن يكون هناك بديل حقيقي لتشارلز، فإن محادثات أُجرِيت سابقا بشأن انتخاب زعيم فخري لتحسين الصورة الديمقراطية للمنظمة.





© REUTERS/ POOL الكشف عن محاولة لاغتيال الملكة إليزابيث ولفتت "بي بي سي" إلى أن مسؤولي الكومنولث من المقرر أن يسلموا تقريرا لرؤساء حكومات دول الكومنولث عما تمت مناقشته خلال الاجتماع الذي سيعقد في لندن في أبريل/ نيسان المقبل.





وقالت هيئة الإذاعة البريطانية أن الاجتماع قد يقرر تأييد الأمير تشارلز كقرار لمرة واحدة، أو يوافق على آلية جديد يضع رئيس الدولة البريطانية رئيسا للكومنولث تلقائيا.





من هي المجموعة رفيعة المستوى التي تبحث خليفة الملكة؟

قالت بي بي سي إن المجموعة الرفيعة التي تبحث عن الآلية لاخيار خليفة الملكة إليزابيث الثانية، في رئاسة الرابطة، ضمت تضم سبعة وزراء سابقين من دول الكومنولث.





وأشارت الإذاعة إلى أن المجموعة هي الرئيس أنوتي تونغ، الرئيس السابق لكيريباتي، واللورد هاول، وزير الطاقة البريطاني السابق، ولويز فريشيت، نائبة الأمين العام السابق للأمم المتحدة، و روبرت هيل، وزير الدفاع الاسترالي السابق، والسيدة بيلي ميلر، النائب السابق لرئيس وزراء بربادوس، والدكتور نغوزي أوكونجو إيويلا،، وزير المالية النيجيري السابق، وجورج فيلا، النائب السابق لرئيس وزراء مالطا.





ما هي دول الكومنولث؟

© AP Photo/ Christopher Furlong "تويتر" ينشر خبر وفاة ملكة بريطانيا رابطة دول الكومنولث، هي رابطة تطوعية غالبية أعضائها كانت في الماضي من ضمن الإمبراطورية الاستعمارية البريطانية، وحاليا هي دول مستقلة تتشاور وتتعاون فيما يتعلق بالمصالح المشتركة لشعوبها والترويج للتفاهم على الصعيد الدولي والسلام العالمي.









ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول الكومنولث حوالي 10.5 تريليون جنيه استرليني.





ويجتمع القادة كل عامين في اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث.





وتعتزم الجمعية الملكية للكومنولث فتح فرع لها في الولايات المتحدة، ليوم واحد يجعل أمريكا في طيها "عضوا منتسبا".