نتنياهو: كل القضايا التي تتحدث عنها الشرطة ضدي ستنتهي بدون أي شيء يذكر

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاتهامات التي وجهتها الشرطة الإسرائيلية له، اليوم الثلاثاء، بخيانة الأمانة وتلقي الرشاوى.

رام الله — سبوتنيك . وقال نتنياهو في كلمة مساء اليوم "أعمل كل شيء لمصلحة البلد وليس لأحصل على سيجار أو انحياز إعلامي لصالحي".

وأضاف "القضايا التي تتحدث عنها الشرطة ضدي ستنتهي بدون أي شيء يذكر"، متابعا "توصيات الشرطة ضدي نابعة من أن هناك محققون يستهدفونني بادعاءات كاذبة".

كانت الشرطة الإسرائيلية، أبلغت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنها توصي بمحاكمته بتهمة تلقي الرشاوى وخيانة الأمانة في قضيتين (الملف 1000) المتعلق بتلقيه منافع وهدايا من أثرياء ورجال أعمال.

والقضية الثانية (الملف 2000) حول علاقته بمالك صحيفة "يديعوت أحرونوت" وإجرائه مساومات بهدف انحياز الخط التحريري للصحيفة لصالح نتنياهو.

وكانت المحكمة العليا قد رفضت مساء يوم أمس الإثنين، الالتماس ضد نشر توصيات الشرطة في ملفات التحقيق بشبهات الفساد ضد نتنياهو، وذلك بعد أن أوعز المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، إلى الشرطة بتأجيل نشر توصياتها.