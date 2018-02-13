الشرطة تصل إلى مكتب أوباما في واشنطن بعد أنباء عن العثور على مسحوق أبيض

وصلت الشرطة إلى مكتب الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، في العاصمة الأمريكية واشنطن، بعد أنباء عن العثور على مسحوق أبيض، وذلك وبحسب قناة "فوكس 5".

موسكو — سبوتنيك. ويقع مكتب أوباما في مبنى الصندوق العالمي للحياة البرية، وقد وصلت الرسالة التي تحتوي على هذا المسحوق إلى هناك، ومصدر الرسالة هو هونغ كونغ.

#Developing: DC Fire & EMS Battalion Chief Edward Smith tells @Fox5DC a letter was mailed to World Wildlife Federation. Their building also houses former Pres. Obama offices. Letter from Hong Kong containing baby powder had no return address. pic.twitter.com/9zt1QDDIWx — Tom Fitzgerald (@FitzFox5DC) February 13, 2018

​

#BREAKING: Report of white powdery substance at former President Obama's D.C. office being investigated https://t.co/BrJchaD03q pic.twitter.com/SEna1pFttd — FOX 5 DC (@fox5dc) February 13, 2018

​

وفي السياق ذاته، أعلنت الشرطة أن مكتب أوباما في العاصمة واشنطن قد يكون منطقة خطر محتملة وهناك قلق بعد العثور على مسحوق أبيض مشبوه، بحسب ما ذكره موقع "تي إم زي".

وذكر الموقع الأمريكي أنه ليس من الواضح حتى الآن كيف تم العثور على هذا المسحوق، أو فيما لو كان الرئيس السابق أوباما متواجدا في المبنى في ذلك الوقت.

ويتردد الرئيس السابق أوباما على هذا المكتب الخاص به منذ مغادرته البيت الأبيض في كانون الثاني/ يناير عام 2017.

وقامت الشرطة على الفور بإيقاف حركة المرور أثناء التحقيق في الحادثة حتى التأكد من أن الوضع آمن.