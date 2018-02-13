روحاني يعزي بوتين في حادث سقوط طائرة الركاب الروسية

أعلنت الرئاسة الإيرانية، اليوم الثلاثاء 13 فبراير/شباط، أن الرئيس حسن روحاني قدم تعازيه إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ضحايا حادث سقوط طائرة الركاب الروسية.

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طهران — سبوتنيك . أرسل روحاني، اليوم الثلاثاء، برقية تعزية إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عبر خلالها عن تعازيه له ولأسر ضحايا حادثة سقوط طائرة الركاب الروسية.

وأفاد موقع الرئاسة الإيرانية ان روحاني أعرب في برقيته عن أسفه لسقوط طائرة الركاب الروسية انطونوف-148 التابعة للخطوط الجوية الروسية ساراتوف، وعبر روحاني عن مواساته وتعاطفه مع الرئيس بوتين وأسر ضحايا هذا الحادث.

وكانت الطائرة الروسية المدنية تحطمت أمس الأول الأحد قرب موسكو بعيد إقلاعها من مطار دوموديدوفو في العاصمة الروسية، مما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 71 شخصا.