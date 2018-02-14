ماتيس: لم نقرر بعد مكان محاكمة المقاتلين الأجانب في سوريا

أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، أمس الثلاثاء 13 فبراير/شباط، أن الولايات المتحدة وحلفائها في التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" لم يقرروا بعد في أي مكان سوف يحاكمون المقاتلين الأجانب الذين قاتلوا في سوريا.

© AP Photo/ Matt Dunham ماتيس: روسيا تحاول تقويض تماسك "الناتو"

واشنطن — سبوتنيك . وقال رئيس البنتاغون في مقابلة للصحفيين المرافقين له في رحلته إلى أوروبا، نشرها المكتب الصحفي لوزارة الدفاع أمس الثلاثاء:

إن هذه المسألة أثيرت ولم يتم البت فيها بعد.

وأضاف ماتيس: "الآن، تراكم لدينا عدة مئات من المسلحين الأجانب، ومن المهم جدا أن تتحمل الدول التي جاؤوا منها المسؤولية عنهم، فالأمر الأساسي هو منع عودة هؤلاء المقاتلين للقتال".

في سياق متصل، قال المحلل السياسي اللبناني نضال السبع، إن "الخارجية الروسية فجرت قنبلة بإعلانها عن الأهداف الأمريكية في سوريا، وهو ما يؤكد أن تدخل واشنطن في سوريا لم يكن لمقاتلة تنظيم داعش الإرهابي، بل لتمكين الأكراد من إقامة دولة في الشمال".

وأضاف المحلل السياسي، في اتصال مع سبوتنيك، اليوم الثلاثاء، أن "إعلان الرئيس فلاديمير بوتين، الانتصارعلى تنظيم "داعش" من قاعدة حميميم العسكرية، أحرج الولايات المتحدة، التي ما زالت حتى الآن تتلكأ بإعلان انتهاء "داعش" فى سوريا، لأن الحضور الأمريكي في سوريا، مبني على قاعدة وجود التنظيم الإرهابي، بالتالي إعلان واشنطن عن انتهاء داعش يعني انتهاء المبرر للوجود الأمريكي وهذا ما لا تريده، لأن هدفها الأساسي تقسيم سوريا إلى دويلات طائفية وعرقية، تبرر يهودية الدولة التي يتحدث عنها بنيامين نتنياهو".