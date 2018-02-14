قناصة جورجيا: تلقينا تعليمات أحداث "الميدان" في كييف من عسكري أمريكي

أكد القناصة الجورجيون الذين شاركوا في الأحداث المأساوية "لميدان" كييف الذي وقع في شباط / فبراير 2014،أنهم تلقوا تعليماتهم من عسكري أمريكي سابق، عرفهم عليه الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي ومستشاره ماموك مامولاشفيلي.

© AFP 2018/ DOD توريد صواريخ "جافلين" إلى كييف لن يغير الوضع في دونباس

تبيليسي — سبوتنيك . وقالت القناصة ألكسندرا ريفازيسيلي في شهادتها:

قدم إلى الخيمة التي كنا موجودين فيها "بالميدان" مامولاشفيلي، برفقة أوكراني قدمه لنا باسم أندريه وكذلك مع رجل آخر يرتدي زي مُموه (عسكري) قدمه لنا كجندي أمريكي سابق يدعى كريستوفر برايان، ومدرب لنا.

في سياق آخر، احتجز أشخاص يرجح أنهم أفراد الأجهزة الأمنية الأوكرانية الرئيس الجورجي السابق، ميخائيل ساكاشفيلي، في أحد مطاعم العاصمة الأوكرانية كييف، أفاد بذلك أحد المقربين منه، البرلماني الأوكراني يوري ديريفيانكو.

وقال البرلماني لـ"سبوتنيك": "لقد اختطفه مجهولون للتو من مطعم سولوغوني في كييف"، وأوضح أن الأشخاص الذين اختطفوه هم من أفراد القوات الخاصة، وأخذوه إلى جهة مجهولة.