محامي ترامب يعترف بتقديم مبلغ مالي لممثلة أفلام إباحية سابقة

اعترف مايكل كوهين محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه قد دفع مبلغ 130 ألف دولار أمريكي لممثلة الأفلام الإباحية السابقة ستيفاني كليفورد، والتي تحوم حولها الشبهات بعلاقة تجمعها بالرئيس ترامب.

صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية التي نشرت الخبر، نقلت تصريحات كوهين الذي قال:

"لم تشترك منظمة ترامب أو حملته في صفقتي مع السيدة كليفورد، كما أنهم لم يدفعوا لي بشكل مباشر أو غير مباشر".

وتابع قائلا: "إن التحويلات المالية لكليفورد كانت قانونية ولم تكن على حساب الشركة".

President Trump’s lawyer said he paid $130,000 to Stormy Daniels out of his own pocket https://t.co/QtqUeqSFxG — The New York Times (@nytimes) ١٤ فبراير، ٢٠١٨

وبحسب الصحيفة، فإن كوهين رفض الإجابة عن أسئلة تتعلق بمدى معرفة ترامب بهذه الصفقة.

يذكر بأن صحيفة "وول ستريت" الأمريكية قد نشرت مقالا عن قيام كوهين بدفع مبلغ 130 ألف دولار إلى كليفورد لعدم كشف علاقتها مع ترامب.

ثم نفى كوهين لاحقا جميع هذه الأقاويل.