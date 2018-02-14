سفير اليابان لدى موسكو: شينزو آبي يزور روسيا مايو المقبل

قال السفير الياباني لدى روسيا، كودزوكي تايوهيسا، إن رئيس وزراء اليابان شينزو آبي قد يزور موسكو يوم 26 مايو / أيار المقبل.

© Sputnik. Michael Klimentyev اليابان ترى أهمية في التعاون مع روسيا والصين في مسألة كوريا الشمالية

موسكو — سبوتنيك . وأضاف السفير الياباني للصحفيين، اليوم الأربعاء 14 فبراير / شباط: "رئيس الوزراء سيأتي إلى روسيا، وسيلقي كلمة خلال الجلسة العامة لـ"منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي"، وفي يوم 26 مايو سيفتتح فعاليات "عام اليابان في روسيا"، مشيرا إلى أنه من المتوقع مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المنتدى".

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ذكر خلال لقائه نظيره الياباني، تارو كونو، أواخر العام الماضي، أن بلاده تلحظ تقدما في أغلب مجالات التعاون مع اليابان، كما أوضح أن رئيس الحكومة اليابانية آبي سيزور روسيا في الفترة ما بين 24-26 للمشاركة في "المنتدى الاقتصادي الدولي".