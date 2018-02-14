نتنياهو: الائتلاف الحاكم مستقر ولا خطط لإجراء انتخابات مبكرة

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن مسألة توجيه الاتهام يحسمها المدعي العام، وقد يستغرق مثل هذا القرار أسابيع أو شهورا.
وأبلغت الشرطة الإسرائيلية، أمس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنها توصي بمحاكمته بتهمة تلقي الرشاوى وخيانة الأمانة في قضيتين (الملف 1000) المتعلق بتلقيه منافع وهدايا من أثرياء ورجال أعمال.
وكانت المحكمة العليا قد رفضت مساء الإثنين الماضي، الالتماس ضد نشر توصيات الشرطة في ملفات التحقيق بشبهات الفساد ضد نتنياهو، وذلك بعد أن أوعز المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، إلى الشرطة بتأجيل نشر توصياتها.
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