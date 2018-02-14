نتنياهو: الائتلاف الحاكم مستقر ولا خطط لإجراء انتخابات مبكرة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الحكومة الائتلافية لا تزال مستقرة وستستمر في السلطة رغم توصية الشرطة باتهامه بالرشوة.

© REUTERS/ ADNAN ABIDI نتنياهو: كل القضايا التي تتحدث عنها الشرطة ضدي ستنتهي بدون أي شيء يذكر

وقال نتنياهو ، في كلمة أذاعها التلفزيون، اليوم الأربعاء 14 فبراير/شباط: "أود أن أطمئنكم بأن الائتلاف مستقر. ليس هناك أحد لا أنا ولا أي شخص آخر يخطط لإجراء انتخابات. سنواصل العمل معكم من أجل مصلحة مواطني إسرائيل حتى نهاية الفترة"، وذلك وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن مسألة توجيه الاتهام يحسمها المدعي العام، وقد يستغرق مثل هذا القرار أسابيع أو شهورا.

وأبلغت الشرطة الإسرائيلية، أمس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنها توصي بمحاكمته بتهمة تلقي الرشاوى وخيانة الأمانة في قضيتين (الملف 1000) المتعلق بتلقيه منافع وهدايا من أثرياء ورجال أعمال.

وكانت المحكمة العليا قد رفضت مساء الإثنين الماضي، الالتماس ضد نشر توصيات الشرطة في ملفات التحقيق بشبهات الفساد ضد نتنياهو، وذلك بعد أن أوعز المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، إلى الشرطة بتأجيل نشر توصياتها.