اجتماع اللجنة الروسية الإيرانية في 5-6 مارس في موسكو

صرحت عدة مصادر مطلعة لوكالة سبوتنيك، اليوم الأربعاء، أن اجتماع اللجنة الروسية الإيرانية الحكومية برئاسة وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات الإيراني محمود واعظي، سيجري في 5-6 آذار/مارس في موسكو.

موسكو — سبوتنيك. وقال مصدر مطلع للوكالة بهذا الشأن: "الاجتماع سيجري في 5-6 آذار/مارس في موسكو، ستجري مناقشة مسائل تعزيز التبادل التجاري الثنائي".

وأوضح مصدر آخر، بأن اللقاءات ستجري في 5-6 آذار/مارس، والجلسة العامة ستجري في 6 آذار/مارس.

وأفاد السفير الإيراني لدى روسيا مهدي سنايي، في وقت سابق، أن عام 2017 "كان جيداً من وجهة نظر تعزيز الاتصالات الثنائية في مجال الطاقة".