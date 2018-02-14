كمبوديا تقر قانونا للعيب في الذات الملكية يقلق الجماعات الحقوقية

© AP Photo/ Ben Fox, File سجن لشاب في كمبوديا بعد تهديده لرئيس الوزراء

ووافق البرلمان، اليوم الأربعاء، بالإجماع، على القانون الذي عبرت جماعات حقوقية عن قلقها من أنه قد يستخدم ضد معارضي الحكومة.

ومن جانبه قال بين بانها، رئيس لجنة التشريع والعدالة في البرلمان أمام المجلس إن "الإهانة تكون بالكلمات أو الإيماءات أو الكتابة أو الرسم أو أي شيء يؤثر على الكرامة الشخصية".

وينص قانون العيب في الذات الملكية بحسب "رويترز" على أنه يحق لأي مدع إقامة دعوى جنائية نيابة عن العائلة الملكية ضد أي شخص يعتقد أنه يهين العائلة الملكية.

ووضع النص الجديد عقوبة للمدان بهذه التهمة، السجن لمدة تتراوح بين عام وخمسة أعوام وغرامة بين 500 و2500 دولار.

وترى جماعات حقوقية في كمبوديا أن القانون الجديد يمكن أن يتم استخدامه كالتشريع المعمول به في تايلاند المجاورة وقد يستخدم ضد معارضي الحكومة، حيث يمكن أن يؤدي العيب في الذات الملكية إلى السجن لفترة تصل إلى 15 عاما.

والملك نورودوم سيهاموني هو رأس الدولة من الناحية الرسمية، لكن رئيس الوزراء هون سين هو الذي يحكم البلد الواقع في جنوب شرق آسيا فعليا منذ أكثر من 33 عاما.