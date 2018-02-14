كوريا الجنوبية تسعى جاهدة للفوز بعقد إنشاء محطة نووية في السعودية

قال وزير التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية، بايك أون-كيو، اليوم الأربعاء، إنه من الضروري تركيز الكفاءات الوطنية على الفوز بعقد لإنشاء محطة للطاقة النووية في المملكة العربية السعودية.

© REUTERS/ HAMAD I MOHAMMED تفاصيل "فضيحة محطات الطاقة النووية" بين الإمارات وكوريا

وقال الوزير خلال اجتماع لمناقشة مشاريع التعاون الاقتصادي مع السعودية والامارات، إن زيارته المرتقبة إلى البلدين تستهدف رفع إمكانية الفوز بعقد لإنشاء محطة نووية سعودية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الإمارات، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

ومن المتوقع أن تعلن السعودية عن مقدمي العروض المفضلين لإنشاء محطة للطاقة النووية في غضون أبريل/نيسان المقبل، وتعتزم اختيار الفائز بحلول نهاية هذا العام.

ومن المقرر أن يزور الوزير بايك الإمارات، في الفترة من يومي 24 إلى 26 من شهر فبراير/شباط الجاري، حيث يجتمع مع رئيس جهاز الشؤون التنفيذية لإمارة أبو ظبي خلدون خليفة المبارك.

وذكر الوزير بايك أن البلاد توصلت مع الإمارات إلى ترقية العلاقات الثنائية إلى علاقة الشراكة الكاملة والشاملة بمناسبة زيارة رئيس جهاز الشؤون التنفيذية خلدون إلى كوريا الجنوبية في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، وغيرها من المناسبات المختلفة، الأمر الذي أدى إلى نقطة تحول تجاه التنمية المتبادلة بين البلدين.

الجدير بالذكر أن البلاد تقوم بإنشاء 4 مفاعلات نووية في الإمارات، ومن المتوقع إنجاز المفاعل الأول في غضون هذا العام.