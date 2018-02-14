تيلرسون: تزعجنا الأحداث الأخيرة المتعلقة بإسرائيل وإيران في سوريا

وأضاف: "الحل في سوريا يجب أن يكون وفق القرار 2254 وجنيف"، موجها الشكر للأردن على استقبال الكثير من النازحين السوريين.
وفي الموضوع اللبناني، أكد الوزير الأمريكي أن واشنطن تدعم لبنان ديمقراطيا حرا بعيدا عن نفوذ أي طرف، معتبراً أن لبنان يتخذ خطوات إيجابية بشأن عدم مشاركة حزب الله في النزاعات.
أما بشأن عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ووضع القدس، فأكد أن الوضع النهائي للقدس وحدودها أمر عائد للأطراف المعنية، مشدداً على أن الرئيس دونالد ترامب ملتزم بالسلام في الشرق الأوسط.
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