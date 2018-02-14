ولايتي ردا على تيلرسون: الوجود العسكري الإيراني في سوريا شرعي

قال مستشار قائد الثورة الإيرانية للشؤون الدولیة علي أکبر ولايتي، إن الوجود العسكري الإيراني في سوريا كان مشروعاً واستنادا إلى دعوة دمشق، داعياً القوات الأمريكية إلى مغادرة البلاد.

© REUTERS/ HENRY ROMERO تيلرسون: تزعجنا الأحداث الأخيرة المتعلقة بإسرائيل وإيران في سوريا

وشدد ولايتي، اليوم الأربعاء 14 فبراير/شباط، أنه یجب علی أولئك الذین یتواجدون في سوریا دون إذن من حكومتها القانونیة الانسحاب من هذا البلد ولیس إيران، وذلك وفقاً لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا"

وأضاف مستشار قائد الثورة الإيرانية، أن "طهران تتواجد في سوریا تلبیة لدعوة من الحكومة الشرعیة السوریة ولیخرج منها أولئك الموجودون فیها بدون إذن الحكومة القانونیة".

وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون قال إن التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران في سوريا يزعزع أمن المنطقة، داعياً طهران إلى سحب جنودها والقوات التي تدعمها من سوريا وتفسح المجال لتحقيق الحل السياسي.