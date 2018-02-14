رئيس جنوب أفريقيا يقول إنه لن يتحدى قرار حزبه بإقالته

أعلن رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما، اليوم الأربعاء 14 فبراير/ شباط، أنه لن يتحدى قرار حزبه بإقالته.