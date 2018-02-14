إصابة 3 أشخاص في إطلاق نار بالقرب من مقر وكالة الأمن القومي الأمريكية

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أنه قد تم اعتقال أحد الأشخاص يعتقد أنه على صلة بالهجوم.
DEVELOPING: Security incident being investigated after reports of shooting outside National Security Agency (NSA). https://t.co/rnvLPYdHLn — @nbcwashington pic.twitter.com/nJxQnCyiMY— NBC News (@NBCNews) February 14, 2018
ونقلت عن المتحدث باسم وكالة الأمن القومي القول إن الوضع تحت السيطرة في موقع الحادث.
كما أشارت إلى أنه تم إبلاغ الرئيس دونالد ترامب بالأحداث، وبدأت السلطات المعنية التحقيق في الحادث.
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