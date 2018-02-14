إصابة 3 أشخاص في إطلاق نار بالقرب من مقر وكالة الأمن القومي الأمريكية

أصيب ثلاثة أشخاص على الأقل، اليوم الأربعاء 14 فبراير/ شباط، في حادث إطلاق نار وقع بالقرب من مقر وكالة الأمن القومي الأمريكية بولاية ميريلاند.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أنه قد تم اعتقال أحد الأشخاص يعتقد أنه على صلة بالهجوم.

DEVELOPING: Security incident being investigated after reports of shooting outside National Security Agency (NSA). https://t.co/rnvLPYdHLn — @nbcwashington pic.twitter.com/nJxQnCyiMY — NBC News (@NBCNews) February 14, 2018

​ونقلت عن المتحدث باسم وكالة الأمن القومي القول إن الوضع تحت السيطرة في موقع الحادث.

كما أشارت إلى أنه تم إبلاغ الرئيس دونالد ترامب بالأحداث، وبدأت السلطات المعنية التحقيق في الحادث.