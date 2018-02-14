ليبرمان: إيران أعلنت حربا على إسرائيل وسنمنع إقامة مصانع للأسلحة في لبنان

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان إن إيران أعلنت حربا ضد إسرائيل، وتحاول التموضع داخل سوريا.

القدس — سبوتنيك . ونقلت "هيئة البث الإسرائيلية" الرسمية عن ليبرمان قوله، أمام مؤتمر الحكم المحلي بتل أبيب اليوم الأربعاء، إن إيران "أعلنت حربا ضد إسرائيل ليس من اليوم بل منذ فترة طويلة"، مؤكدا أن إسرائيل "ستعمل كل ما هو مطلوب من أجل الحفاظ على أمنها".

وأضاف

"طهران تواصل رصد مليارات لتطوير الصواريخ وتحاول التموضع في سوريا، وإسرائيل تعمل كل ما بوسعها للتصدي لذلك".

كما أكد ليبرمان عزم إسرائيل على منع إقامة مصانع للأسلحة في لبنان، لافتا إلى أن إسرائيل "تستنفذ جميع الطرق الدبلوماسية في هذا المضمار".