إصابة 7 جنود إسرائيليين في انفجار لغم قرب أريحا و2 منهما بحالة خطرة

قالت تقارير أولية إن سبعة جنود إسرائيليين قد أصيبوا بإصابات متفاوتة، اليوم الأربعاء، في انفجار لغم، قرب مدينة أريحا.

© AFP 2018/ Musa Al Shaer بالفيديو... سيدة مسنة تحاول التهدئة بين جنود إسرائيليين وشبان فلسطينيين

وعلم أن انفجار اللغم وقع على مفرق قصر اليهود، موقع المغطس حيث يعتقد أن السيد المسيح قد تعمد هناك، على بعد كيلومترات معدودة من أريحا. بحسب ما ذكره موقع " عرب 48 ".

وبحسب التقارير الأولية فإن مركبة عسكرية تحركت فوق لغم أرضي، ما أدى إلى انفجاره، وإصابة سبعة جنود بإصابات متفاوتة، وصفت إصابة اثنين منهم بأنها خطيرة.

يذكر أن تقارير سابقة كانت قد تحدثت عن قيام الجيش الإسرائيلي بتنظيف المنطقة من آلاف الألغام الأرضية التي كانت مزروعة هناك.