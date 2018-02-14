خبيرة تكشف لـ"سبوتنيك" الأسباب التي ساعدت في عزل الرئيس جاكوب زوما

ولفتت الطويل إلى أن
"ثاني هذه الأمور، هو تورط زوما في جرائم فساد، وارتباطه بعائلات المال السياسي، خاصة وأن عمليات الفساد هذه ارتبطت بسلوكه الشخصي والعائلي".
ونوهت مديرة البرنامج الأفريقي بمعهد الأهرام بما تتمتع به جنوب أفريقيا، من الفصل الفعلي بين السلطات الثلاث، إضافة إلى قوة السلطة القضائية هناك، واستدلت على ذلك بالأمر السابق للقضاء الجنوب أفريقي، بالقبض على الرئيس السوداني عمر البشير، أثناء تواجده في جنوب أفريقيا.
وتطرقت الطويل في حديثها إلى الأسباب الحقيقية، وراء حالة الاحتقان الاجتماعية، التي تعيشها جنوب أفريقيا في عهد زوما، جراء التراجع الاقتصادي نظرا لخلافات زوما مع وزير الاقتصاد.
إلى ذلك أكدت الطويل أن المتسبب الرئيس في ظهور الفساد في جنوب أفريقيا بعد نيلسون مانديلا، وفي عدد من الدول الأفريقية، هو الشركات العابرة للجنسية التي لا تطبق قواعد الدول القادمة منها، على استثماراتها في الدول التي قدمت إليها، ويتم تقديم الرشاوى للنخبة، حتى يتم الحصول على الموارد الطبيعية، بأرخص الأسعار أو بقيم غير عادلة.
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