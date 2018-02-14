إدانة مدرب كرة قدم إنجليزي باغتصاب لاعبين عندما كانوا صغارا

وأُدين المدرب صاحب الـ64 عاما، بـ36 تهمة ضد عشرة لاعبين.
وكان بنل قد عمل مدربا للعديد من الأندية ومنها مانشستر سيتي وليدز يونايتد وكرو ألكساندرا وستوك سيتي.
وكشف المجني عليهم أن بنل كان يدعو اللاعبين إلى منزله أو إلى رحلات كروية، وكان يهددهم بتدمير مستقبلهم الكروي في حال الكشف عما يفعله.
وأكد لاعب يدعى كريس أونسورث، أن بنل اغتصبه "حوالي ست مرات"، حيث كان أونسورث لاعب كرة قدم صغير في ناديه المحلي وكان بنل في نفس الوقت الكشاف الخاص بنادي مانشستر سيتي.
ولم يتمكن بنل من الحضور للمحكمة وظهر خلال المحاكمة عبر الفيديو، بسبب إصابته بالسرطان.
ويذكر أن محامي بنل اتهم أصحاب الشكاوى ضد موكله، باختراع القصص والادعاءات الباطلة.
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