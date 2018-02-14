منوشن: ستكون هناك عقوبات ضد روسيا وترامب رحب بها

بحث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع وزير الخزانة ستيف منوشن، العقوبات الجديدة ضد روسيا، ورحب الرئيس ترامب بفرضها، بحسب ما صرح بذلك وزير المالية الأمريكي منوشن.

© Sputnik. Nataliya Seliverstova الخارجية الروسية: موسكو تحتفظ بحق الرد على أي عقوبات أمريكية جديدة

واشنطن — سبوتنيك . وقال منوشن خلال كلمة بشأن الميزانية أمام اللجنة المالية لمجلس الشيوخ: "لقد قدمت تقريرا للرئيس حول عملية فرض العقوبات، وقد رحب بالعقوبات الجديدة… وفوض المسؤولية لي بفرض العقوبات ضد روسيا، أنا أمثل الإدارة وأؤكد لكم بأنه ستكون هناك عقوبات ضد روسيا.. يجري العمل على فرض العقوبات".

يذكر أن وزارة المالية الأمريكية نشرت بداية شباط / فبراير الجاري، "قائمة الكرملين" التي تضم جميع ممثلي القيادة الروسية تقريبا، بالإضافة إلى كبار رجال الأعمال — يبلغ إجمالي عددهم 200 شخص.

وتم إعداد هذه القائمة وفقا لقانون أمريكي تم إصداره في صيف عام 2017، وأطلق عليه اسم "حول مواجهة أعداء أمريكا عبر العقوبات".

ولا يقتضي هذا القانون فرض عقوبات على الأشخاص الذين يضمهم التقرير بشكل أوتوماتيكي، إلا أنه في نفس الوقت يقضي بإمكانية فرض هذه العقوبات عليهم مستقبلا.

ومن جانبه وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التقرير بالعمل غير الودي ومضر بالعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة بصفة عامة، مشيرا إلى أنه ليس من مصلحة موسكو أن تحد من شأن العلاقات مع واشنطن، وأنها ستمتنع عن اتخاذ خطوات جوابية، وستتابع تطورات الأحداث؟ كما أكد بوتين أن على روسيا، في ضوء هذا أن تهتم بالدرجة الأولى بإيجاد حلول للقضايا الداخلية، وأن تعمل وفق قاعدة "الكلاب تنبح والقافلة تسير."