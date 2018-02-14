قبل زيارة حاملة طائرات أمريكية... اتصال هاتفي بين ترامب ورئيس فيتنام

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء 14 فبراير/ شباط، أن الرئيس دونالد ترامب تحدث هاتفيا إلى رئيس فيتنام تران داي كوانغ.

وقال البيت الأبيض في بيان له إن الرئيسين تناقشا حول الوضع الأمني في المنطقة والعلاقات الدفاعية والتجارية، حسب "رويترز".

وتقوم حاملة الطائرات الأمريكية "كارل فينسون" بزيارة إلى ميناء دا نانج في مارس/ آذار المقبل.

وتعتبر الزيارة الأولى من نوعها التي تقوم بها حاملة طائرات أمريكية إلى فيتنام، منذ الحرب.

ويعد هذا مؤشرا على العلاقات العسكرية بين البلدين.

ونشبت حرب بين فيتنام والولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1955 وحتى 1975.