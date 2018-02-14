الناتو: نرحب بالتعاون مع الصين في أفغانستان بشرط موافقة كابول

القاهرة — سبوتنيك. وقال ستولتبرغ في مؤتمر صحفي عقده في بروكسل: "مستحيل أن نحل مشاكل أفغانستان بدون أن نتعاون مع دولة مثل الصين"، مشيرا إلى "أن ذلك يجب أن يكون قرار الحكومة الأفغانية".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وافق العام الماضي على إرسال 4000 فردا إضافيا لقوات أمريكا إلى أفغانستان.
ودعت الصين الغرب مرارا إلى التعاون في مواجهة المتطرفين في أفغانستان حيث ينشط "الحزب الإسلامي التركستاني، الذي أسسه المتشددون الأويغور في نهاية الثمانينات من القرن الماضي، وهو حليف لتنظيم "القاعدة" الإرهابي، ويسعى لإقامة دولة "تركستان الشرقية" على أراضي إقليم شينجيانغ الأويغوري شمال غربي الصين.
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