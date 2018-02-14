الحزب الحاكم: سلوك رئيس جنوب أفريقيا يهدد الأمن القومي

أكد "حزب المؤتمر الوطني" الأفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا، أن سلوك الرئيس جاكوب زوما "الطائش الذي يفتقر للعقل والمنطق" يمثل تهديدا لأمن الدولة وخطرا على المجتمع.

أدلى الحزب بهذه التعليقات بشأن زوما ضمن تعديل لطلب بحجب الثقة قدمه حزب معارض وسوف يناقشه البرلمان غدا الخميس، وفقا لوكالة "رويترز".

وكان زوما قد نفى في وقت سابق من اليوم ارتكاب أي مخالفات وقال إن "حزب المؤتمر الوطني"، الذي طالبه بالتنحي، لم يبلغه بالأخطاء التي ارتكبها.

وأعلن الرئيس زوما منذ أيام، أنه لن يتحدى قرار حزبه بإقالته، إلا أنه يستنكره.

وأوضح زوما أن سبب الاستنكار يتعلق بالجدول الزمني، حيث طلبت تأجيل الموعد حتى تتم تهيئة الظروف.