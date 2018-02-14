سفير أوروبا: الوضع بين موسكو وواشنطن قد يصبح أكثر خطورة من الحرب الباردة

رأى سفير الاتحاد الأوروبي لدى روسيا، ماركوس إديرير، اليوم الأربعاء، أن الوضع بين موسكو وواشنطن قد يصبح أكثر خطورة من الحرب الباردة ما لم تحاول الدولتين تقليل المخاطر الحالية في العلاقات الثنائية.