مقتل شخص جراء إطلاق نار بمدرسة في مدينة بفلوريدا الأمريكية

واشنطن — سبوتنيك. وقد تمكنت الشرطة من تحديد هوية مطلق النار، وأوضحت أنه أحد طلاب هذه المدرسة.

وبحسب قناة محلية، فإن "الشرطة عرفت هوية الشخص، وهو أحد الطلاب.. وهو هارب حاليا".

وبحسب قناة "7 نيوز" الأمريكية المحلية، فإن الشرطة "تتحدث حاليا عن أكثر من 20 جريحا".

وذكر موقع "أوهايو دوت كوم" أن الحادثة دفعت بالطلاب إلى الركض بشكل مسرع في الشوارع حيث قام أعضاء من فريق الإنقاذ بمحاصرة مبنى المدرسة.

وحذرت الشرطة من أن مطلق النار ما زال طليقا… وتجمعت سيارات الإسعاف في مكان الحادث حيث بدأ عمال الإغاثة بمعالجة الجرحى ومنهم على الأرصفة القريبة من مكان الحادث.

كما أظهرت مقاطع فيديو خروج بعض الطلاب من المبنى في صف واحد متراصفين بالأيدي ومنها ما كان مرفوعا إلى الأعلى لإظهار أنها لا تحمل أي أسلحة.

وهرعت طواقم الشرطة والطوارئ إلى موقع حادث إطلاق النار في مدرسة "ستونيمان دوغلاس" الثانوية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية في تغريدات لها على موقع "تويتر" بأنه من غير الممكن التهكن حتى هذه اللحظة بالعدد الحقيقي للإصابات في هذه الحادثة. بينما أكدت إحداها بوجود قتيل واحد حتى الآن.

وتحدث البعض منها عن وجود أكثر من 50 إصابة.

