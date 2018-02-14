وفاة زعيم المعارضة الزيمبابوية في جنوب أفريقيا

توفي زعيم المعارضة في زيمبابوي مورجان تسفانجيراي، اليوم الأربعاء، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، في جنوب أفريقيا عن عمر يناهز 65 عاما.

© REUTERS/ Philimon Bulawayo/File Phot أول رحلة لرئيس زيمبابوي السابق منذ الإطاحة به...إلى أين

أعلن إلياس مودزوري، نائب رئيس الحزب، أن تسفانجيراي الذي تزعم حزب حركة التغيير الديمقراطي، توفي اليوم، وقال لـ"رويترز" "أؤكد أنه توفي هذا المساء. أبلغتني الأسرة بذلك".

وتترك وفاة تسفانجيراي حزبه في حالة فوضى، بعد أقل من ثلاثة أشهر من إطاحة الجيش بروبرت موغابي الذي حكم البلاد لفترة طويلة.

ويصب ذلك في صالح حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي/ الجبهة الوطنية الحاكم والذي يتزعمه حاليا إمرسون منانجاجوا النائب السابق لموغابي.

ومن المقرر إجراء الانتخابات خلال ستة أشهر.

يذكر أن تسفانجيراي تعرض لانتهاكات جسدية خطيرة على يد قوات الأمن، شملت إصابات خطيرة في الرأس في حبس الشرطة عام 2007، ومع ذلك فقد مضى ليشكل علاقة عمل مضطربة مع موغابي في حكومة ائتلافية في الفترة من 2009 حتى 2013.