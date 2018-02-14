رئيس جنوب أفريقيا يعلن استقالته من منصبه

أعلن رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما استقالته من منصبه اليوم الأربعاء 14 فبراير/ شباط.

© REUTERS/ Axel Schmidt الحزب الحاكم: سلوك رئيس جنوب أفريقيا يهدد الأمن القومي

موسكو — سبوتنيك . وقال زوما:" قررت التنحي من منصبي كرئيس على الفور".

وأعلن زوما من قبل أنه لا يخشى التصويت على إقالته فى البرلمان.

لكنه خرج على التليفزيون في خطاب استمر 30 دقيقة، وقرر في ختامه التنحي من منصب الرئيس.

وقرر حزب المؤتمر الحاكم في جنوب أفريقيا، عزل الرئيس جاكوب زوما من منصبه لارتكابه جرائم فساد.



