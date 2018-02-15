الشرطة الأمريكية: مقتل 17 شخصا في حادث إطلاق نار بمدرسة في فلوريدا

ووقع الحادث قبل قليل من موعد الانصراف بمدرسة "ستونمان دوجلاس" الثانوية في فلوريدا على بعد 60 كيلومترا شمالي ميامي.
وقال قائد شرطة مقاطعة بروارد سكوت إسرائيل في تصريحات صحفية، إن المسلح يدعى نيكولاس كروز من مواليد 1999 وكان تلميذا بالمدرسة لكنه فصل لأسباب تتعلق بالانضباط لم يذكرها.
.@gstephanopoulos asks eyewitness to Florida high school shooting how many shots he heard: "Too many to count." https://t.co/Luvyuv8GaA pic.twitter.com/fmUs4YP0lR— ABC News (@ABC) February 14, 2018
وقالت الشرطة، إن 12 شخصا قتلوا فى مبنى المدرسة و3 فى الشارع وتوفى اثنان أخران فى المستشفى. ولم يذكر بيانات عن عدد الجرحى، مشيرة إلى أن بعض الضحايا في غرف العمليات.
.@gstephanopoulos asks eyewitness to Florida high school shooting how many shots he heard: "Too many to count." https://t.co/Luvyuv8GaA pic.twitter.com/fmUs4YP0lR— ABC News (@ABC) February 14, 2018
وأظهرت لقطات بثها التلفزيون على الهواء مباشرة التلاميذ يتدفقون إلى خارج المبنى بينما انتشر عشرات من أفراد الشرطة وأجهزة الطوارئ في المنطقة.
Emergency responders evacuate students sheltering in place in an auditorium during shooting incident at high school in Parkland, Florida. https://t.co/BuEAqGjCN1 pic.twitter.com/gKjQbu23kM— ABC News (@ABC) February 14, 2018
والمدرسة التي وقعت فيها الحادثة تقع فى مدينة باركلاند بولاية فلوريدا ويدرس بها حوالي 3 آلاف طالب تتراوح أعمارهم بين 14 و 18 عاما.
Enough is enough.— Kirk Lubimov (@KirkLubimov) February 14, 2018
The 18th school shooting in the US this year. No one should be experiencing this or have to worry about their safety in school.
Gut wrenching.#Florida #parkland pic.twitter.com/s8b6uZsxSn
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