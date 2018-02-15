الشرطة الأمريكية: مقتل 17 شخصا في حادث إطلاق نار بمدرسة في فلوريدا

قالت السلطات الأمريكية، إن مسلحا يبلغ من العمر 19 عاما فتح النار، يوم الأربعاء، في مدرسة ثانوية في فلوريدا كان قد تم فصله منها فقتل 17 شخصا قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه.

ووقع الحادث قبل قليل من موعد الانصراف بمدرسة "ستونمان دوجلاس" الثانوية في فلوريدا على بعد 60 كيلومترا شمالي ميامي.

وقال قائد شرطة مقاطعة بروارد سكوت إسرائيل في تصريحات صحفية، إن المسلح يدعى نيكولاس كروز من مواليد 1999 وكان تلميذا بالمدرسة لكنه فصل لأسباب تتعلق بالانضباط لم يذكرها.

.@gstephanopoulos asks eyewitness to Florida high school shooting how many shots he heard: "Too many to count." https://t.co/Luvyuv8GaA pic.twitter.com/fmUs4YP0lR — ABC News (@ABC) February 14, 2018

وقالت الشرطة، إن 12 شخصا قتلوا فى مبنى المدرسة و3 فى الشارع وتوفى اثنان أخران فى المستشفى. ولم يذكر بيانات عن عدد الجرحى، مشيرة إلى أن بعض الضحايا في غرف العمليات.

.@gstephanopoulos asks eyewitness to Florida high school shooting how many shots he heard: "Too many to count." https://t.co/Luvyuv8GaA pic.twitter.com/fmUs4YP0lR — ABC News (@ABC) February 14, 2018

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون على الهواء مباشرة التلاميذ يتدفقون إلى خارج المبنى بينما انتشر عشرات من أفراد الشرطة وأجهزة الطوارئ في المنطقة.

Emergency responders evacuate students sheltering in place in an auditorium during shooting incident at high school in Parkland, Florida. https://t.co/BuEAqGjCN1 pic.twitter.com/gKjQbu23kM — ABC News (@ABC) February 14, 2018

والمدرسة التي وقعت فيها الحادثة تقع فى مدينة باركلاند بولاية فلوريدا ويدرس بها حوالي 3 آلاف طالب تتراوح أعمارهم بين 14 و 18 عاما.