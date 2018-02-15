تشكيل مركز عمليات سيبراني لحلف الناتو

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أن وزراء دفاع حلف اتخذوا خلال اجتماع اليوم قرارا حول إنشاء قيادة شؤون الأطلسي، وكذلك قيادة الشؤون اللوجستية في أوروبا، بالإضافة إلى مركز العمليات السيبرانية.

بروكسل — سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ للصحفيين: "سنقوم بإنشاء قيادة موحدة جديدة لشؤون الأطلسي، من أجل حماية خطوط النقل البحري بين أميركيا الشمالية وأوروبا. كما سننشئ قيادة جديدة للشؤون اللوجستية".

وتابع: "كما سنقوم بإنشاء مركز جديدة للعمليات السبرانية ضمن مقرنا العسكري في القيادة العليا للقوات المسلحة الموحدة للناتو في أوروبا".

وأعلن ستولتنبرغ، أن الناتو يدعو روسيا للشفافية في موضوع نشر منظومات "إسكندر".

وقال الأمين العام بهذا الصدد: "لقد رأينا كيف قامت روسيا بإيصال صواريخ "إسكندر" إلى كالينينغراد وإعادتها.. ولن أعلق على مسألة ما إذا قاموا ينشر صواريخ إسكندر في الوقت الحالي أم لا".

وأضاف، "أنا أدعو روسيا لتكون شفافة، وهذه أحد أسباب أهمية مجلس روسيا-الناتو. نحن نستخدمه للإبلاغ حول المناورات العسكرية والقدرات العسكرية، وندعو روسيا للشفافية".

وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد أكد في وقت سابق، أن روسيا لا تهدد أحدا بنشرها منظومات صواريخ "إسكندر" في مقاطعة كالينينغراد، مشددا على حقها السيادي بالتسلح أينما شاءت على أراضيها.