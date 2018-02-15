تشكيل مركز عمليات سيبراني لحلف الناتو

بروكسل — سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ للصحفيين: "سنقوم بإنشاء قيادة موحدة جديدة لشؤون الأطلسي، من أجل حماية خطوط النقل البحري بين أميركيا الشمالية وأوروبا. كما سننشئ قيادة جديدة للشؤون اللوجستية".
وأعلن ستولتنبرغ، أن الناتو يدعو روسيا للشفافية في موضوع نشر منظومات "إسكندر".
وقال الأمين العام بهذا الصدد: "لقد رأينا كيف قامت روسيا بإيصال صواريخ "إسكندر" إلى كالينينغراد وإعادتها.. ولن أعلق على مسألة ما إذا قاموا ينشر صواريخ إسكندر في الوقت الحالي أم لا".
وأضاف، "أنا أدعو روسيا لتكون شفافة، وهذه أحد أسباب أهمية مجلس روسيا-الناتو. نحن نستخدمه للإبلاغ حول المناورات العسكرية والقدرات العسكرية، وندعو روسيا للشفافية".
وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد أكد في وقت سابق، أن روسيا لا تهدد أحدا بنشرها منظومات صواريخ "إسكندر" في مقاطعة كالينينغراد، مشددا على حقها السيادي بالتسلح أينما شاءت على أراضيها.
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