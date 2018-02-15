إيران تنفي أي دور لها في إسقاط المقاتلة الإسرائيلية في سوريا

نفت إيران أي دور لها في إسقاط الطائرة الإسرائيلية "إف-16" والاتهامات الموجهة لها بزعزعة أمن واستقرار المنطقة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي ردا على موقف الحكومة الألمانية حول دور إيران في توتير الأجواء مع إسرائيل بعد إسقاط المقاتلة الإسرائيلية من قبل الدفاعات الجوية السورية قبل أيام بأن "إسرائيل هي من تعرض أمن واستقرار وهدوء المنطقة للخطر".

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، أضاف قاسمي، "ننفي أي دور لإيران في إسقاط المقاتلة "إف-16" الاسرائيلية وفي الوقت نفسه نؤكد على حق الحكومة السورية في الدفاع عن سيادتها الوطنية ووحدة أراضيها أمام أي اعتداء".

وطالب المتحدث باسم الخارجية الإيرنية المجتمع الدولي بالرد بشكل حازم ومناسب على الاعتداءات والإجراءات العدوانية الإسرائيلية.