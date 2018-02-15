العرض العسكري الذي طلبه ترامب يكلف 30 مليون دولار

أعلن مدير الميزانية بالبيت البيض، أمس الأربعاء، أن العرض العسكري الذي طلبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يكلف 30 مليون دولار.

ووفقا لـ"رويترز"، قال ميك مولفانى مدير مكتب الإدارة والميزانية فى جلسة استماع بالكونغرس، إنه وفقا لتقديرات أولية فإن العرض سيتكلف مايتراوح بين 10 و30 مليون دولار اعتمادا على طوله والمعدات المستخدمة.

© AFP 2018/ VANO SHLAMOV في حدث نادر... ترامب يطلب من البنتاغون تنظيم عرض عسكري للجيش الأمريكي

وأضاف مولفانى، أن البيت الأبيض لم يخصص ميزانية لهذا العرض، وأن الكونغرس سيكون مسؤولا عن توفير الأموال.

وكان ترامب أعرب عن إعجابه بالعرض العسكري الذي حضره في باريس في 14 تموز/يوليو الماضي بمناسبة اليوم الوطني الفرنسي بدعوة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي خصص في حينه للرئيس الضيف استقبالا كبيرا. ويومها طرح ترامب فكرة تنظيم حدث مماثل في واشنطن.

وتردد أن ترامب التقى كبار الجنرالات فى وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) يوم 18 يناير الماضي لمناقشة هذا الحدث.

وأكد البيت الأبيض أن وزارة الدفاع "بصدد تحديد التفاصيل" اللازمة لتنظيم هذه الفعالية غير المعهودة في الولايات المتحدة.

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست" فأن الإدارة الأمريكية بدأت بالفعل التخطيط للعرض العسكري منذ عدة أسابيع.

ولم يتم بعد تحديد موعد للعرض العسكري، إلا أن التقرير، الذي نشرته الصحيفة الأمريكية في وقت سابق، أشار إلى "يوم الذكرى" الذي يوافق الــ28 من مايو/ أيار والعيد الوطني الأمريكي في 4 يوليو/ تموز وعيد المحاربين القدامى في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني كمواعيد محتملة.