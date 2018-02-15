وزيرا الدفاع الأميركي والبولندي يناقشان الجهود الثنائية لكبح العدوان الإقليمي

ناقش وزيرا دفاع الولايات المتحدة وبولندا الجهود الثنائية لكبح العدوان الإقليمي، وجاء ذلك وفقا لما ذكره المكتب الصحفي لوزارة الدفاع عقب محادثات بروكسل التي جرت يوم الأربعاء .

واشنطن-. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية دانا وايت عقب محادثات ماتياس مع وزير الدفاع الوطني البولندي ماريوس بلاسكاكاك: أن " الزعيمين بحثا الجهود الثنائية لكبح العدوان الإقليمي".

هذا ويقوم رئيس البنتاغون جيمس ماتيس، بزيارة إلى أوروبا، سيشارك خلالها في اجتماع لرؤساء وزارات الدفاع للدول الأعضاء قي الناتو.