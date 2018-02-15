إعلام: قوات تركية في إدلب السورية استعدادا لإقامة مركز مراقبة جديد

تمركزت عناصر الجيش التركي، اليوم الخميس، في محافظة إدلب، المشمولة باتفاق مناطق خفض التصعيد الذي توصلت إليه كل من روسيا وإيران وتركيا في العاصمة الكازاخستانية أستانا.

أنطاكيا — سبوتنيك. وذكرت الوكالة التركية الرسمية، أن رتلاً عسكرياً تابعاً للجيش التركي قد وصل إلى مدينة معرة النعمان جنوبي محافظة إدلب السورية، استعدادا لإقامة مركز المراقبة السادس في إطار اتفاق أستانا.

وتمركزت القوات التركية في قرية الصرمان التابعة لمدينة معرة النعمان في إدلب، حيث ستنشئ مركز المراقبة الجديد بحسب الوكالة الرسمية.

وكانت القوات المسلحة التركية أعلنت، في 9 شباط / فبراير الجاري، أن قوات تركية تمركزت في قرية تل طوقان التابعة لناحية أبو الظهور بريف إدلب، وذلك بهدف إقامة مركز المراقبة السابع في إطار اتفاق أستانا.