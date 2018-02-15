برلمان جنوب أفريقيا ينتخب رامافوسا رئيسا جديدا اليوم

أعلن رئيس الهيئة البرلمانية للحزب الحاكم في جنوب أفريقيا، جاكسون مثيمبو، أن البرلمان ينتخب سيريل رامافوسا رئيسا للبلاد اليوم الخميس 15 فبراير/ شباط.

© Sputnik. Aleksey Drujinin زوما: لا أوافق على قرار الحزب بإقالتي ولكنني لن أتحداه

سيؤدي الرئيس الجديد اليمين القانونية، بعد أن استقال الرئيس السابق جاكوب زوما من منصبه أمس الأربعاء، حسب "رويترز".

كان رامافوسا انتخب رئيسا للحزب في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وقال مثيمبو إن خطاب استقالة الرئيس جاكوب زوما "مازال في الطريق".

وأعلن زوما استقالته في خطاب تلفزيوني استمر لمدة 30 دقيقة، معترضا على الطريقة التي دفعه بها حزب المؤتمر الحاكم للاستقالة.