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12:13 15 فبراير/ شباط 2018
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    تركيا وأوزبكستان تتخذان إجراءات مشتركة للبحث عن المسلحين

    © AFP 2018/ ROSLAN RAHMAN
    العالم
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    قالت وزارة الداخلية الأوزبكستانية، إن ممثلي الوزارة ووفد المكتب الوطني التركي للإنتربول، برئاسة لطفي تشيشيك، بحثوا القضايا المتعلقة بتفعيل التعاون الثنائي في مجال البحث عن المسلحين الذين شاركوا في العمليات العسكرية في سوريا والعراق مع التنظيمات الإرهابية الدولية.

    وزارة الخارجية الروسية
    © AFP 2018/ Alexander Nemenov
    الخارجية الروسية: خمسة مسلحين توجهوا من روسيا إلى سوريا منذ بداية هذا العام
    طشقند — سبوتنيك. ذكر المكتب الإعلامي للداخلية الأوزبكستانية، في بيان له، اليوم الخميس 15 فبراير / شباط: "ينبغي علينا أن نعمل علي توحيد جهودنا وقدراتنا من أجل البحث وإلقاء القبض علي هؤلاء المسلحين، بالإضافة إلى تبادل المعلومات السرية بصورة مستمرة واتخاذ الإجراءات المشتركة لمكافحة الإرهاب".

    ورأت الداخلية الأوزبكستانية، أن البحث عن هؤلاء المسلحين، ولا سيما المهاجرين من أوزبكستان، قبل عودتهم إلي وطنهم من أولويات التعاون الثنائي بين البلدين.

    وأكدت الوزارة في بيانها، أنه بالرغم من النجاح الذي أحرزته القوات الفضائية الجوية الروسية وقوات "التحالف الدولي" في القضاء على قوي الإرهاب في الشرق الأوسط، إلا أن جزءا من هؤلاء المسلحين تمكنوا من الهرب إلى دول أخرى.

    ولفتت الوزارة، في بيانها، إلى أن ظاهر الجريمة العابرة للحدود الوطنية مثل الإرهاب الدولي، تتجه نحو الانتشار أكثر فأكثر، مضيفة: "لذا ينبغي تعزيز التعاون بين المؤسسات الأمنية الأوزبكستانية والتركية، ورفع مستوى هذا التعاون".

    وجرى اللقاء في مقر إدارة التعاون الدولي لوزارة الداخلية الأوزبكستانية بين ممثلي الوزارة ووفد المكتب الوطني التركي لمنظمة الإنتربول برئاسة رئيس المكتب، لطفي تشيتشيك. 

    وناقش الطرفان المسائل المتعلقة بتحديد الهوية وإعلان المسلحين الذين شاركوا وما زالوا في العمليات العسكرية على أراضي سوريا العراق في صفوف التنظيمات الإرهابية الدولية بصفتهم مطلوبين دوليا.


    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار سوريا, أخبار تركيا, البحث عن مسلحين, الداخلية التركية, الإنتربول, أوزبكستان, تركيا
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