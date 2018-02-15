إعلام: طرد ثلاثة جنود أمريكيين بعد العثور على جندي أمريكي عار في غابة

طُرد ثلاثة قادة من الكتيبة البحرية الأمريكية في اليابان، من الخدمة بعد العثور على واحد منهم في الغابة عار وفي حالة سكر.

سبوتنيك. وقع الحادث على منطقة القاعدة الأمريكية في محافظة أوكيناوا اليابانية، وتم طرد جيسون غابارد من الخدمة بعد العثور عليه في الغابة في حالة سكر ومن دون ملابس، فقط الأحذية كان برجليه. وقد تم طرد أيضا اثنين من القادة، جيمس شو وجيسون هولدن، لمحاولة إخفاء الحادث، بحسب ما نقلته "نيفي تايمز"

وقال المتحدث باسم البحرية الأمريكية كيث كوك: "إن القاعدة دائما تقوم بالتحقيقات وتتخذ الإجراءات الضرورية"، إذا كانت هناك دلائل على أن القيم التي تم تبنيها في القوات المسلحة الأمريكية لا تحترم".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت، سابقا، أن وزارة الدفاع الأمريكية صرحت بأن البحرية الأمريكية تحقق مع حوالي 12 جنديا أمريكيا في القواعد اليابانية بسبب الاشتباه في تهريب المخدرات. وذكر المنشور أن البحرية تشتبه في أن البحارة، ومن بينهم أفراد طاقم حاملة الطائرات رونالد ريغان، يقومون بشراء المخدرات واستخدامها وبيعها في اليابان.

وتشكل أوكيناوا 0.6% من الأراضي اليابانية، وتتضمن نصف الوجود العسكري الأمريكي في اليابان، و 74% من المرافق العسكرية الأمريكية. ووفقا لما ذكرته إدارة المحافظة، يوجد في أوكيناوا 25.8 ألف جندي أمريكي و 19 ألف من أفراد أسرهم ومدنيين من الولايات المتحدة.