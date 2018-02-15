إعلام: طرد ثلاثة جنود أمريكيين بعد العثور على جندي أمريكي عار في غابة

وقال المتحدث باسم البحرية الأمريكية كيث كوك: "إن القاعدة دائما تقوم بالتحقيقات وتتخذ الإجراءات الضرورية"، إذا كانت هناك دلائل على أن القيم التي تم تبنيها في القوات المسلحة الأمريكية لا تحترم".
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت، سابقا، أن وزارة الدفاع الأمريكية صرحت بأن البحرية الأمريكية تحقق مع حوالي 12 جنديا أمريكيا في القواعد اليابانية بسبب الاشتباه في تهريب المخدرات. وذكر المنشور أن البحرية تشتبه في أن البحارة، ومن بينهم أفراد طاقم حاملة الطائرات رونالد ريغان، يقومون بشراء المخدرات واستخدامها وبيعها في اليابان.
وتشكل أوكيناوا 0.6% من الأراضي اليابانية، وتتضمن نصف الوجود العسكري الأمريكي في اليابان، و 74% من المرافق العسكرية الأمريكية. ووفقا لما ذكرته إدارة المحافظة، يوجد في أوكيناوا 25.8 ألف جندي أمريكي و 19 ألف من أفراد أسرهم ومدنيين من الولايات المتحدة.
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