تسجيل
13:44 15 فبراير/ شباط 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    جنود مارينز أمريكيين

    إعلام: طرد ثلاثة جنود أمريكيين بعد العثور على جندي أمريكي عار في غابة

    © AFP 2018/ WAKIL KOHSAR
    العالم
    انسخ الرابط
    0 10

    طُرد ثلاثة قادة من الكتيبة البحرية الأمريكية في اليابان، من الخدمة بعد العثور على واحد منهم في الغابة عار وفي حالة سكر.

    قوات البحرية الأمريكية في المحيط الهادي
    © REUTERS/
    تفاصيل محاكمة ضباط أمريكيين بسبب الحوادث "المميتة"
    سبوتنيك. وقع الحادث على منطقة القاعدة الأمريكية في محافظة أوكيناوا اليابانية، وتم طرد جيسون غابارد من الخدمة بعد العثور عليه في الغابة في حالة سكر ومن دون ملابس، فقط الأحذية كان برجليه. وقد تم طرد أيضا اثنين من القادة، جيمس شو وجيسون هولدن، لمحاولة إخفاء الحادث، بحسب ما نقلته "نيفي تايمز".

    وقال المتحدث باسم البحرية الأمريكية كيث كوك: "إن القاعدة دائما تقوم بالتحقيقات وتتخذ الإجراءات الضرورية"، إذا كانت هناك دلائل على أن القيم التي تم تبنيها في القوات المسلحة الأمريكية لا تحترم".

    وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت، سابقا، أن وزارة الدفاع الأمريكية صرحت بأن البحرية الأمريكية تحقق مع حوالي 12 جنديا أمريكيا في القواعد اليابانية بسبب الاشتباه في تهريب المخدرات. وذكر المنشور أن البحرية تشتبه في أن البحارة، ومن بينهم أفراد طاقم حاملة الطائرات رونالد ريغان، يقومون بشراء المخدرات واستخدامها وبيعها في اليابان.

    وتشكل أوكيناوا 0.6% من الأراضي اليابانية، وتتضمن نصف الوجود العسكري الأمريكي في اليابان، و 74% من المرافق العسكرية الأمريكية. ووفقا لما ذكرته إدارة المحافظة، يوجد في أوكيناوا 25.8 ألف جندي أمريكي و 19 ألف من أفراد أسرهم ومدنيين من الولايات المتحدة.

     

    انظر أيضا:

    مقتل عسكريين أمريكيين في غارة جوية تركية على عفرين
    مقتل أربعة مدنيين أمريكيين في هجوم على فندق بكابول
    الادعاء الأمريكي يوجه الاتهام لألماني بالتآمر لقتل أمريكيين
    مسلحون يخطفون أمريكيين وكنديين في نيجيريا ومقتل شرطيين
    تفاصيل محاكمة ضباط أمريكيين بسبب الحوادث "المميتة"
    مقتل 12 بينهم 10 أمريكيين في تحطم طائرة بكوستاريكا
    محقق سابق يكشف لمحلفين أمريكيين كيف هرب من تركيا ومعه أدلة على فساد
    مقتل وإصابة 3 جنود أمريكيين شرقي أفغانستان
    رجال أعمال أمريكيين يتخوفون من سياسة العقوبات على روسيا
    مقتل مواطنين أمريكيين في هجوم إرهابي بالصومال
    الكلمات الدلالية:
    القيم, عاري, غابة, سكران, طرد, احترام, تهريب, فضيحة, مخدرات, أحذية, القوات المسلحة الأمريكية, البحرية الأمريكية, اليابان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    قصر نويشفانشتاين في ألمانيا
    المناطق الأكثر رومانسية في العالم
    الشرطة الإسرائيلية لنتنياهو: أنت مرتش وخائن للأمانة
    نتنياهو مهدد من قبل العدالة
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك