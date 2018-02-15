تركيا تطلب من واشنطن إنهاء دعم "وحدات حماية الشعب" وعزلها عن "قسد"

طالب وزير الدفاع التركي، نور الدين جانيكلي، اليوم الخميس، نظيره الأمريكي جيمس ماتيس، بإنهاء تعاون بلاده مع "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تعتبرها أنقرة إرهابية، مشيرا إلى أن حلف "الناتو" يتفهم دوافع عملية "غصن الزيتون" في شمال سوريا.

إنطاكيا — سبوتنيك . وذكر جانيكلي خلال كلمته في مؤتمر صحافي في بروكسل في ختام اجتماعات وزراء دفاع الحلف "طلبت من وزير الدفاع الأمريكي إنهاء دعم "وحدات حماية الشعب" وعزلها عن قوات سوريا الديمقراطية"، مشيرا إلى أن ماتيس أكد "أنهم يتفهمون كفاح تركيا ضد حزب العمال الكردستاني وأنهم سيقدمون دعما استخباراتيا في هذا المجال".

وأشاد جانيكلي بتفهم حلف شمال الأطلسي "الناتو" لعلمية "غصن الزيتون"، قائلا: "حلف "الناتو" لم يطلب من تركيا أبدا إنهاء عملية "غصن الزيتون" شمالي سوريا".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، صرح أمس الأول، أن "عملية عفرين" التي تنفذها القوات التركية في شمال غرب سوريا، تقوض الجهود لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، مشيرا إلى أنه سيسافر إلى أنقرة في وقت لاحق ليناقش مع الجانب التركي كيفية التركيز على محاربة "داعش".