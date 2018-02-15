الولايات المتحدة تصعد من وتيرة استعداداتها للحرب

سبوتنيك. وأضاف الموقع أن نسبة الطلب على الأسلحة قد زاد بحوالي 825% بالمقارنة مع العام الفائت، وتشمل قائمة الأسلحة أنواع مختلفة من الأسلحة وأبرزها صواريخ إكسكاليبور المختصة بالاستعمال في معارك قصيرة المدى، بالإضافة الى تكاليف لإعداد الجنود للحروب البرية.
وصرح جنرال أمريكي عن الطلبات العسكرية الأمريكية قائلا: "نحن نستعد لخوض المعارك في الصراعات التي تتطلب قرار حتمي ونهائي لإنهاء أي حالة قائمة".
وأكد الجنرال شمبرلن أن القوات المسلحة لا تفتقر إلى القذائف، ولكنها تقوم بتحديث ترسانة الأسلحة العسكرية للجيش الأمريكي.
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