الولايات المتحدة تصعد من وتيرة استعداداتها للحرب

ذكر موقع " Task and Purpose" الأمريكي، اليوم الخميس، أن قيادة القوات الأمريكية أعطت أمرا لشراء حوالي 150 ألف قذيفة صاروخية لقاذفات "هاوتزر" من نوع 155 ملم.

© Sputnik. Sergey Pivovarov خبير عسكري يكشف الهدف من شراء الولايات المتحدة لمنظومة "إس-400" الروسية

سبوتنيك. وأضاف الموقع أن نسبة الطلب على الأسلحة قد زاد بحوالي 825% بالمقارنة مع العام الفائت، وتشمل قائمة الأسلحة أنواع مختلفة من الأسلحة وأبرزها صواريخ إكسكاليبور المختصة بالاستعمال في معارك قصيرة المدى، بالإضافة الى تكاليف لإعداد الجنود للحروب البرية.

وصرح جنرال أمريكي عن الطلبات العسكرية الأمريكية قائلا: "نحن نستعد لخوض المعارك في الصراعات التي تتطلب قرار حتمي ونهائي لإنهاء أي حالة قائمة".

وأكد الجنرال شمبرلن أن القوات المسلحة لا تفتقر إلى القذائف، ولكنها تقوم بتحديث ترسانة الأسلحة العسكرية للجيش الأمريكي.