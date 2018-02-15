وزير الدفاع الأمريكي: محادثاتنا مع تركيا مبنية على الصراحة

قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس اليوم الخميس إن الولايات المتحدة وتركيا، الحليفتين في حلف شمال الأطلسي، سوف تعززان تعاونهما في سوريا على الرغم من وجود خلافات في بعض المجالات.

وبحسب "رويترز"، قال ماتيس للصحافيين على هامش اجتماع لحلف شمال الاطلسي "أعتقد أننا نجد أرضية مشتركة، وهناك مجالات استثنائية حيث أن الحرب تقدم بدائل سيئة للاختيار منها".

وأضاف ماتيس "ولكن فى كل هذا، فإن الاتصالات فيما بيننا كانت نزيهة بالمطلق وشفافة،…. ونواصل التعاون بشأن سبل ضمان معالجة مخاوفهم المشروعة".

يتبع…