واشنطن تنعي المعارضة السورية المسلحة... بداية الفشل النهائي لخططها

مشيراً خلال حديثه إلى أنّ " كلام رئيس الاستخبارات الأمريكية بمثابة نعي لمشروع التغيير الإجرامي الذي أرادت واشنطن إحداثه في سوريا كما هو نعيٌ لمشروع ما يسمى "الربيع العربي"، وبالتالي هو إعلانُ نصرٍ غير مباشر للحكومة السورية وحلفائها وأصدقائها".
وقد فشلت أجهزة الاستخبارات الأمريكية والصهيونية ومعها استخبارات الدول العربية التي استهدفت سوريا، فشلاً ذريعاً في الحرب على سوريا معلوماتياً وإعلامياً وعسكرياً عندما صنعوا "داعش" والإرهابيين الذين قضى الجيش السوري المدعوم بالقوات الجوية الروسية عليهم.
وعندما حاكوا مئات الحيل والألاعيب حسب حديث طالب، مضيفاً بأنّ: "الفشل بات الآن للقوة العسكرية الأمريكية بشكل مباشر عندما دخل حلفاء سوريا الأقوياء وأصبحت أمريكا عاجزةً بالمعنى الفعلي عن تحقيق أهدافها الاستعمارية ومراكز الدراسات الاستراتيجية الأمريكية والعديد منها وثيقة الصلة بالإدارة الأمريكية تقول أن واشنطن باتت غير قادرة على شن حرب ضد روسيا أو إيران، ولهذا اتبعت سياسة الحرب بالوكالة ضد الدولة السورية و وكلاؤها هم الإرهابيون ولكنها فشلت في ذلك أيضاً وها هم اليوم يعلنون فشلهم على لسان وزير الاستخبارات".
وبعض الدول لا تعتبر من تاريخها ولا تتعلم من أخطائها أو من دروس التاريخ وهذا الأمر ينطبق على الولايات المتحدة حسب حديث طالب، وأضاف قائلاً لـ"سبوتنيك" أنّ: "تصريح قادة محور المقاومة تؤكد بصورة واضحة أنه سيتم إخراج الأمريكيين من سوريا شاءوا أم أبوا، وذلك يتزامن مع عدم قدرة واشنطن في الذهاب إلى أي حرب جديدة أو أي تورط عسكري مباشر محفوف بالمخاطر الكثيرة.
ولذلك ربما تعتمد على وكلاء إقليميين لأهداف جديدة، وربما يعودون لمبدأ تشتيت القوة أو تشتيت الجهد العسكري بالتزامن مع استخدام وكلاء داخليين"، مؤكداً أنّ "مرحلةً جديدة من الحرب على سوريا و واشنطن لن تستطيع فعل أي شيء على الإطلاق وكما هزموا بالأمس سيهزمون اليوم وفي المستقبل".
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