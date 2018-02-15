ريابكوف: أمريكا بإعلانها فرض عقوبات جديدة على روسيا تحاول تخويف دول أخرى

رأى نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة بإعلانها فرض عقوبات جديدة على روسيا، تحاول بذلك تخويف دول أخرى، وتحذرها من الشراكة مع روسيا.