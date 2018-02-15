القس توتو يتنحى عن تمثيل أوكسفام بعد تورطها في فضيحة جنسية

وقال القس، الحائز على جائزة نوبل في السلام، إنه "يشعر بإحباط شديد بسبب اتهامات الفساد الأخلاقي والإجرام المحتمل ضد عاملين في مجال الإغاثة الإنسانية على صلة بالمؤسسة الخيرية".
وأضاف البيان أن توتو يشعر أيضا بالحزن لأن الاتهامات ستسيئ للعمل الجيد الذي قام به آلاف يعملون لصالح "أوكسفام".
وكانت صحيفة "تايمز" قد أفادت بأن عددا من موظفي المنظمة دفعوا أموالا مقابل ممارسة الجنس في هايتي بعد الزلزال.
من جانبها، قالت "أوكسفام" إن تحقيقا داخليا أجري في 2011 أكد حدوث ممارسات جنسية تنم عن سوء سلوك واعتذرت عن ذلك.
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