القس توتو يتنحى عن تمثيل أوكسفام بعد تورطها في فضيحة جنسية

أعلن القس الجنوب أفريقي ديزموند توتو، اليوم الخميس 15 فبراير/ شباط، استقالته من منصب سفير منظمة "أوكسفام" الخيرية، وذلك بعد أزمة الفضائح الجنسية التي شابت المنظمة.

© AP Photo/ Hani Mohammed "أوكسفام": ثلثا الشعب اليمني بلا مياه نظيفة وكارثة صحية محدقة

وأشار توتو، بحسب صحيفة " الغارديان " البريطانية، إلى إحباطه من تورط المؤسسة الخيرية البريطانية في فضيحة جنسية طالت موظفين بها في هايتي بعد زلزال قوي ضربها عام 2010.

وقال القس، الحائز على جائزة نوبل في السلام، إنه "يشعر بإحباط شديد بسبب اتهامات الفساد الأخلاقي والإجرام المحتمل ضد عاملين في مجال الإغاثة الإنسانية على صلة بالمؤسسة الخيرية".

وأضاف البيان أن توتو يشعر أيضا بالحزن لأن الاتهامات ستسيئ للعمل الجيد الذي قام به آلاف يعملون لصالح "أوكسفام".

وكانت صحيفة "تايمز" قد أفادت بأن عددا من موظفي المنظمة دفعوا أموالا مقابل ممارسة الجنس في هايتي بعد الزلزال.

من جانبها، قالت "أوكسفام" إن تحقيقا داخليا أجري في 2011 أكد حدوث ممارسات جنسية تنم عن سوء سلوك واعتذرت عن ذلك.