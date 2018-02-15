البنتاغون: روسيا تنافس الولايات المتحدة استراتيجيا في أمريكا اللاتينية

أعلن قائد القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأمريكية، الأميرال كورت تيد، اليوم الخميس، أن روسيا تعتبر منافسا استراتيجيا لواشنطن في أمريكا اللاتينية، كما أن موسكو تحاول تقويض مصالح الولايات المتحدة في هذه المنطقة.

© REUTERS/ CARLOS BARRIA ترامب: روسيا والصين تتحديان الولايات المتحدة

واشنطن — سبوتنيك . وقال الأميرال أمام مجلس الشيوخ: "إن روسيا منافس استراتيجي، وتسعى بنشاط إلى تدمير علاقات الشراكة الأمريكية مع دول أمريكا اللاتينية وتقويض المصالح الأمريكية في المنطقة ".

وأشار القائد إلى أن روسيا تعزز دورها في المنطقة، وهذا يثير قلق الولايات المتحدة "نظرا لقدراتها السيبرانية والاستخباراتية".

ويذكر أن العلاقات الروسية الغربية، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ساءت بسبب الأزمة الأوكرانية، وعودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا في آذار/ مارس عام 2014. وتعتبر هذه الأزمة في العلاقات بين روسيا والغرب الأسوأ منذ انهيار الاتحاد السوفييتي وانتهاء الحرب الباردة، قبل أكثر من 20 عاماً.