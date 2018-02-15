هل تدرج أمريكا صفقة صواريخ "إس-400" لتركيا ضمن عقوباتها ضد روسيا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناويرت، اليوم الخميس، أن عملية النظر في معاملات الدول الأجنبية والشركات ومجمع الصناعات العسكرية الروسية قد بدأت للتو، وليس من المعروف حتى الآن، أن كان صفقة شراء تركيا منظومة إس-400 من موسكو ستقع في قائمة العقوبات أم لا.

واشنطن — سبوتنيك. وقالت المتحدثة: "العملية بدأت للتو، ونواصل هذه العملية".

© Sputnik. Sergei Malgavko روسيا لا تمانع في بيع صواريخ "إس-400" للولايات المتحدة

وأشارت المتحدثة إلى أن لدي واشنطن مئات الناس في جميع أنحاء العالم، ليس فقط في وزارة الخارجية الأمريكية، يقومون بالنظر في الكثير من المعاملات الأجنبية "لتحديد ما إذا كانت معاملات "كبيرة"، يمكن أن تقع في قائمة العقوبات ووفقا للقانون. مؤكدة أن شراء نظام "إس-400 " يمكن أن ينتهك أيضا بعض بنود معاهدة (الناتو).

هذا وصرح وزير الدفاع التركي، نور الدين جانيكلي، يوم 27 ديسمبر/ كانون الأول، بأن أنقرة وموسكو اتفقتا بشكل كامل بشأن شراء 4 كتائب منظومات الدفاع الجوي طراز "إس- 400".

وكان المدير العام لمؤسسة "روستيخ" الروسية لتصدير المنظومات الدفاعية، سيرغي تشيميزوف، قد أكد في وقت سابق، في مقابلة مع صحيفة "كومرسانت"، بأن تركيا اشترت 4 منظومات "إس-400" من روسيا مقابل 2.5 مليار دولار، و55 بالمئة من قيمة العقد هو قرض روسي.