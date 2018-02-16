أمريكا تتهم روسيا بالوقوف وراء هجوم إلكتروني استهدف عدة دول العام الماضي

وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، بحسب "رويترز" إن الهجوم الذي وقع في يونيو/ حزيران الماضي "انتشر في جميع أنحاء العالم، ما تسبب بأضرار بقيمة مليارات الدولارات في أوروبا وآسيا والأمريكتين".
وزعم البيان الأمريكي "أن الهجوم جزء من جهود الكرملين المستمرة لزعزعة استقرار أوكرانيا ويظهر بوضوح أكبر تورط روسيا في الصراع الدائر".
وجاء بيان البيت الأبيض بعد ساعات من اتهام الحكومة البريطانية روسيا بشن الهجوم، وهو استنتاج توصل إليه ونشره عدد من خبراء الأمن الإلكتروني في القطاع الخاص.
ونفت موسكو في سابق اتهام الحكومة البريطانية بالضلوع في الهجوم، وأكدت على أن هذه الاتهامات امتداد لحملة الكراهية الموجهة ضد روسيا من قبل بعض الدول الغربية.
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