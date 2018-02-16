أردوغان يجتمع بوزير الخارجية الأمريكي ثلاث ساعات

اجتمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بوزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، لنحو 3 ساعات و15 دقيقة.

© REUTERS/ Francois Lenoir تيلرسون يصل إلى بيروت لإجراء محادثات مع المسؤولين اللبنانيين

وقالت وكالة الأنباء التركية "الأناضول" إن أردوغان أبلغ وزير الخارجية الأمريكي "أولويات تركيا في سوريا والعراق بكل وضوح".

وأشارت الوكالة أن أردوغان و تيلرسون بحثا خلال لقائهما بالمجمع الرئاسي في أنقرة، التطورات الإقليمية وعلى رأسها سوريا والعراق ومكافحة الإرهاب والعلاقات الثنائية.

وذكرت مصادر للأناضول أن أردوغان أبلغ تيلرسون بكل وضوح أولويات وتطلعات تركيا في كافة هذه المواضيع، ولم تكشف تفاصيل أخرى.

في الوقت الذي قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية كان يرافق وزير الخارجية الأمريكي بحسب "رويترز" في زيارته لتركيا إن الوزير أجرى "محادثات إيجابية وصريحة" مع الرئيس التركي بشأن سبل تحسين العلاقات بين البلدين.

ويأتي اجتماع تيلرسون وأردوغان في مستهل المحطة التي ينظر إليها على أنها الأصعب في جولة تيلرسون التي تستغرق خمسة أيام بالمنطقة.

وكانت تركيا أعلنت الخميس، أنها طلبت من الولايات المتحدة طرد وحدات حماية الشعب الكردية من قوام قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن في سوريا لتزيد بذلك من صعوبة المحادثات بين وزير الخارجية الأمريكي وأردوغان.

وزار تيلرسون بزيارتين لتركيا منذ توليه وزارة الخارجية الأولى في 30 مارس/ آذار والثانية كانت في 10 تموز/ يوليو الماضيين.