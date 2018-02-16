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04:37 16 فبراير/ شباط 2018
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    نيكي هيلي

    الولايات المتحدة تحث مجلس الأمن على اتخاذ إجراءات ضد إيران

    © AP Photo/ Richard Drew
    العالم
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    دعت الولايات المتحدة الأمريكية، مرة أخرى مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات ضد إيران، وذلك لتزويدها للحوثيين في اليمن بالسلاح.

    الأمم المتحدة- سبوتنيك. وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي في بيان: إن" الولايات المتحدة ستواصل إدانة الأعمال الخطيرة التي تقوم بها إيران، مشيرة إلى ان العالم لا يمكن أن يستمر في إبقاء هذه الانتهاكات الصارخة دون رد".

    وأضاف البيان: "يجب على إيران أن تعرف أن العصيان على المجتمع الدولي له عواقبه، مشيرة إلى أنه حان الوقت ليقوم مجلس الأمن بعمله".

    مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة، نيويورك، الولايات المتحدة 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
    © REUTERS/ Lucas Jackson
    مجلس الأمن يبحث الإشادة بالسعودية والإمارات بسبب اليمن
    ونوهت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في البيان الذي تم توزيعه إلى الانتباه لتقرير خبراء الأمم المتحدة حول اليمن الذي يتحدث عن "عدم امتثال إيران لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216". وأكدت البعثة الدائمة أيضا أن الوثيقة " أثبتت أن الأسلحة الإيرانية والصواريخ الباليستية قد أدخلت إلى اليمن، على الرغم من الحظر المفروض على الأسلحة في عام 2015، وان إيران لم تتخذ إجراءات تحيل منع دخول الأسلحة إلى الأشخاص والمنظمات الخاضعة للعقوبات".

    ووفقا لهيلي، واشنطن تحدثت بما يخص هذا الموضوع أكثر من شهر.

    هذا وفي وقت سابقت اتهمت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، إيران بتوريد الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن.

    كما أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن روسيا تشعر بالقلق إزاء المحاولات الأمريكية لتعزيز قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 حول إيران أو تبنى قرار جديد.

    وتقود السعودية تحالفا عربيا بدأ في آذار/مارس عام 2015 عملية عسكرية لدعم الرئيس هادي، وذلك بالإضافة إلى نشاط الجماعات الإرهابية مثل تنظيم "القاعدة" و"داعش" في البلاد.

    وازدادت الأوضاع الأمنية في العاصمة اليمنية صنعاء سوءاً في أعقاب إقدام العناصر المسلحة التابعة لجماعة "أنصار الله" على قتل حليفها الرئيس السابق علي عبد الله صالح وعدد من قيادات حزبه في الرابع من كانون الأول/ديسمبر الماضي.

    وأسفر النزاع في اليمن، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل ما لا يقل عن 10 آلاف شخص، وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلاً عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية لليمن من 4.7 مليار دولار في كانون الأول/ديسمبر 2014 إلى 987 مليون دولار في أيلول/ سبتمبر الماضي شاملة ودائع البنوك.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, إجراءات, عقوبات, انتهاكات, مجلس الأمن, نيكي هيلي, إيران, أمريكا
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